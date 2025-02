Ilfattoquotidiano.it - I look peggiori di Sanremo: dalla canottiera di Giovanni Truppi ai capelli di Anna Oxa, tutti gli “orrori” visti sul palco dell’Ariston

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poche cose come il Festival disono in grado di monopolizzare l’attenzione collettiva di questo Paese. La gara canora è solo uno degli aspetti del Festival: per una settimana si seguono religiosamente i gossip, i retroscena, i punti del Fantae ovviamente gli abiti, parte integrante delle performance degli artisti. Negli anni, ilci ha regalatomemorabili. Ma ci ha anche fatto dire, in più di un’occasione: “Ma perché?” In attesa di goderci la nuova edizione condotta da Carlo Conti, ripercorriamo ipiù strani, scandalosi e chiacchierati della storia del Festival.I, dagli anni Ottanta a oggi – A chi dirà, alzando gli occhi al cielo sconsolato: “Eh oggi si è perso il senso del pudore, una volta la televisione era più elegante”, ricordategli di quando Loredana Bertè con un minidress nero e il pancione finto.