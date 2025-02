Movieplayer.it - I Green Day coinvolti nella produzione di New Years Rev, film ispirato alla loro vita

Leggi su Movieplayer.it

La commedia NewRev, che sta venendo girata in Oklahoma, sarà ispiratadeiDay, ecco i dettagli del progetto. La bandDay sarà coinvolta nello sviluppo di unesperienza che sarà prodotto da Live Nation Productions. Il progetto, le cui riprese sono già in corso in Oklahoma, sarà intitolato NewRev e sarà scritto e diretto da Lee Kirk. Cosa racconterà ilaiDay Al centro della trama di NewRev ci saranno tre amici che verranno interpretati da Mason Thames, Kylr Coffman e Ryan Foust. I tre compiono un viaggio con destinazione Los Angeles convinti, per errore, che ilgruppo musicale sia stato scelto per aprire un .