Ilrestodelcarlino.it - I Giovani di Confagricoltura Veneto in Brasile: “Anni luce avanti sulle biotecnologie"

Venezia, 11 febbraio 2025 – Agricoltura conservativa, utilizzo die dialogo con le istituzioni. Sono questi i tre punti su cui si è incentrato il viaggio incompiuto daidi, alla scoperta di cooperative agricole, allevamenti, centri di ricerca pubblici e privati, centri di stoccaggio di cereali, università. I, capitanati dal presidente, il polesano Francesco Longhi, e provenienti da tutte le province venete, hanno attraversato le regioni agricole del Parana (Iguacu, Londrina, Castro, Ponta Grossa) e Mato Grosso do Sul. “L’idea del viaggio è nata da un confronto con Anna Trettenero, presidente diVicenza e grande conoscitrice delle tecniche di agricoltura conservativa sudamericane, che ci ha spronati ad esplorare le realtà dove i settori agricoli sono cruciali per l’economia e la tenuta sociale, spiega Longhi, che gestisce un’azienda a seminativo a Crespino, in provincia di Rovigo.