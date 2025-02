Gamberorosso.it - I due strepitosi formaggi erborinati del Regno Unito: ecco come sono Stilton e Shropshire Blue

Oggi la forma sembra contare più della sostanza, con il culto dell’estetica che permea il pensiero comune. È evidente, l’importanza dell’immagine porta molte imprese a investire per dotarsi di un look accattivante che contribuisca ad aumentare gli utili. Eppure, per quanto a volte la forma sia anche sostanza, ci piace credere che ciò non valga sempre. Quante volte un piatto cattura la vista, ma all’assaggio si scopre modesto o inespressivo?si dice, «non (bisogna) giudicare un libro dalla copertina». Una simile associazione può farsi con glidalle macchie o striature blu e verdi, delle muffe nobili che sopraggiungono con la maturazione della pasta interna. Tale aspetto, insieme all’olfatto «di piedi puzzolenti», li rende a volte meno invitanti; tant’è che non a tutti piace il Gorgonzola.