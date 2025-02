Davidemaggio.it - I Direttori d’Orchestra di Sanremo 2025: Nicole Brancale dirige la sorella Serena

Leggi su Davidemaggio.it

Quando si parla di, il pensiero va d’obbligo a Beppe Vessicchio. Lui quest’anno non ci sarà e, se l’Orchestra del Festival sarà nelle mani di Pinuccio Pirazzoli, tra i colleghi che accompagneranno gli artisti in gara si nasconde una sorpresa: all’Ariston conci sarà laè docente di pianoforte in conservatorio, dove si è diplomata così come. A differenza della, appassionata di musica jazz, lei ha preferito studiare quella classica e adesso è pronta ad unirsi al nutrito gruppo di Maestri impegnati al fianco dei cantanti. A seguire un elenco dei nomi già trapelati.IdiperEnzo Campagnolo per Giorgia, Tony Effe e Rocco HuntValeriano Chiaravalle per Fedez, Clara e Sarah ToscanoFabio Barnaba per Maria TombaLucio Fabbri per Massimo RanieriGiulio Nenna per IramaPeter Illenyi per Noemi?Valter Sivilotti per Simone CristicchiEnrico Melozzi per i ComaCose (e Damiano David)Stefano Amato e Mirko Onofrio per Brunori Sas (rispettivamente in gara e nella serata Cover) IdilaDavide Maggio.