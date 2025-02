Ilgiorno.it - I detenuti portano in scena la loro vita “senza parole“

Dalla casa circondariale a un teatro vero. Uno spettacolo emozionante, recitato da un gruppo di 10-attori, debutterà oggi alle 20.45 al Binario 7, dopo essere andato inlo scorso maggio – con successo – al carcere di Monza. S’intitola ““ ed è un racconto delladi tutti i giorni dei: attività, per qualcuno lavoro, momenti comuni, pranzo e cena, attimi di preghiera, di riflessione, di confronto e di dolore, tutto raccontato con legestualità, e con musiche e voci fuori dal campo. La pièce è frutto del laboratorio teatrale dei Geniattori alla Casa circondariale di Monza, in corso ormai dal novembre 2023, da quando cioè la direttrice del carcere fu molto colpita dallo spettacolo “Tre sull’altalena“ (di Enrico Roveris e Alfredo Colina) andato inper i, e chiese ai Geniattori se volessero gestire il laboratorio teatrale del reparto “Luce“, cioè quello dedicato alle persone in fase di recupero.