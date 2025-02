I Coma Cose inondano di Cuoricini Sanremo 2025

Leggi su Gqitalia.it

Anche avige il detto “non c’è due senza tre”, così itornano per la terza volta sul palco dell’Ariston con la loro musica. Il duo, composto da California (pseudonimo Francesca Mesiano) e Fausto Lama (all’anagrafe Fausto Zanardelli), coppia d’arte e nella vita, dopo Fiamme negli occhi (2021) e L’addio (2023) porta il brano. Scritta dagli stessi cantanti, ila canzone è stata presentata come un pezzo dal ritmo veloce in stile anni Ottanta, sostenuto dalla musica firmata da Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi e Fausto Zanardelli.Il Festival diha sempre portato fortuna ai, che hanno raggiunto la popolarità mainstream proprio sul palco dell’Ariston nel 2021 con la loro Fiamme negli occhi, certificata due volte disco di platino. Dopo il 75°Festival, la coppia si dedicherà alla preparazione del loro primo tour nei nei palasport italiani, con due imperdibili concerti, previsti per il 27 ottobreall’Unipol Forum di Milano e il 30 ottobreal Palazzo dello Sport di Roma.