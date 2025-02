Iodonna.it - I classici sportelli ATM sono destinati a essere sostituiti da nuove tecnologie più rapide e sicure. Un cambiamento che trasformerà completamente il modo in cui accediamo al denaro contante

Il panorama bancario si appresta a vivere una trasformazione radicale, che interesserà direttamente uno degli strumenti più utilizzati dai cittadini: glibancomat. IATM che conosciamoa modificarsi, grazie all’arrivo diche promettono maggiore rapidità,zza e praticità. Unche segnerà un passaggio cruciale nelin cui si accede attualmente al. Anziani: il Manifesto per proteggerli da truffe e maltrattamenti X Bancomat addio, come preleveremo i soldi senza ATMNella ricerca di soluzioni che riducano i rischi di frodi e rapine, le banche stanno gradualmente introducendosempre più avanzate e hanno cominciato a modificare glibancomat tradizionali, introducendo alcuni macchinari di nuova generazione basati sulla cosiddetta tecnologia NFC (Near Field Communication).