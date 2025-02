I campioni italiani si muovono in un punto di leader Napoli

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-11 00:59:00 Giorni caldissimi in redazione!L’Inter ha ottenuto una vittoria cruciale per 2-1 sulla Fiorentina al San Siro, spostandoli in undeidi Serie A.L’intestazione del secondo tempo di Marko Arnautovic ha segnato la vittoria per gli uomini di Simone Inzaghi, che hanno vendicato la loro sconfitta per 3-0 con la stessa opposizione solo quattro giorni prima.L’Inter ha iniziato a cercare di fare ammenda per la loro recente battuta d’arresto a Firenze. Il back-back Carlos Augusto e il capitano Lautaro Martinez si sono entrambi avvicinati all’apertura del punteggio, colpendo la lavorazione del legno nelle prime fasi.La loro persistenza ha dato i suoi frutti al 28 ° minuto quando un angolo da Hakan Calhanoglu ha portato a un goal dal difensore centrale della Fiorentina Marin Pongy Pong, dando un meritato vantaggio.