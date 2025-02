Agi.it - I boss impartivano ordini dal carcere con cellulari criptati. A Palermo maxi blitz antimafia: 181 arresti tra gli uomini dei clan (VIDEO)

AGI - Dalle prime luci dell'alba i Carabinieri del Comando Provinciale distanno conducendo una vasta operazionein esecuzione di 181 provvedimenti restrittivi disposti dal GIP del Tribunale die dalla Direzione Distrettualedella locale Procura della Repubblica. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni, consumate o tentate, aggravate dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, reati in materia di armi, contro il patrimonio, la persona, esercizio abusivo del gioco d'azzardo, e altro. Nel corso delle indagini è venuto a galla che icontinuavano a impartiredalattraversodi ultima generazione per le proprie comunicazioni riservate.