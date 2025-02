Quotidiano.net - House of the Dragon 3: tutte le anticipazioni e le ultime novità

Le aspettative sono alte per la terza stagione di ‘of the’. E gli interrogativi che accompagnano il conto alla rovescia da parte dei fan sono numerosi: cosa aspettarsi quando la serie tornerà? Cosa accadrà e a chi? Quali nuovi ingressi si uniranno alle star che torneranno sul set dei nuovi episodi? E George R.R. Martin odierà tutto anche di questa serie? Nell’attesa di poter seguire le nuove avventure raccontate nel prequel de ‘Il trono di spade’ eccolee lenotizie legate alla serie tv. James Norton entra nel cast della terza stagione Negli ultimi giorni è stato reso noto l’ingresso di un nuovo attore nel cast. Si tratta di James Norton che si unirà nella terza stagione dello show in onda, negli Stati Uniti sulla HBO e in Italia su Sky e in streaming su NOW.