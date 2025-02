Sport.quotidiano.net - Hockey, Trissino va in fuga: il pratese Stefano Zampoli sogna il terzo Scudetto

Prato, 11 febbraio 2025 - L'sta monopolizzando il campionato di Serie A 2024/25: il sodalizio veneto, con l'11-2 inflitto qualche giorno fa al Viareggio, guida la classifica della “regular season” con 48 punti e cinque lunghezze di margine sull'Amatori Lodi. E il merito è anche di, che a 26 anni non ancora compiuti è nel pieno delle maturità agonistica: c'è anche la sua firma sotto le 16 vittorie ottenute dai vicentini nelle 18 partite disputate nel torneo. E' ormai da qualche stagione fra i migliori portieri della competizione e anche nell'ultima gara contro i viareggini ha dato un contributo fondamentale. E la dirigenza chiederà a lui e ai compagni di continuare a mantenere alta la concentrazione per i tanti impegni agonistici ravvicinati: la squadra è in corsa su tre fronti (Serie A, Coppa Italia e Champions) e anche se la scaramanzia nello sport ha il suo peso, l'ex-HP Maliseti puòre il “triplete”.