Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League rimonta di Asiago che piega Salisburgo agli shoot-out

Leggi su Oasport.it

Un solo match in programmadi ICE2024-2025., infatti, ospitava i Red Bullcon la speranza di allontanarsi definitivamente dall’ultima posizione della classifica, sempre detenuta da Innsbruck., reduce dalla vittoria contro Vienna, inizia forte e sblocca il punteggio con la rete di Ierullo su assist di Saracino dopo 7:15.risponde immediatamente, dato che pareggia i conti dopo soli 48 secondi con la rete di Bourke. Gli austriaci completano il sorpasso con Kosmachuk al 17:56 per il 2-1.Nel secondo tempotorna in parità con la rete di Saracino al 39:20, ma gli ospiti tornano a condurre con Huber al 48:46 su assist di Lewington. I veneti non mollano la presa e tornano sul 3-3 con il solito Saracino al 57:17 e la sfida passa all’overtime, quindi-out che premiano