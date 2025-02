Oasport.it - Hockey ghiaccio, inizia la seconda fase di Alps League con i successi di Renon, Gherdeina e Merano

Leggi su Oasport.it

Ha preso il via ladella2024-2025. Le prime 5 classificate della stagione regolare, si contenderanno i posti che daranno diritto alla migliore scelta dell’avversario nei quarti di finale. La corsa per i rimanenti posti proseguirà nei due gruppi di qualificazione.RITTNER BUAM-ADLER STADTWERKE KITZBUEHEL 6-5 dopo overtimeGli altoatesini sbloccano il punteggio al 13:13 con Kostner, ma gli austriaci pareggiano subito con Schutz al 14:06. Nel secondo periodoscatta con Hjorth (20:19) e Spinell (22:55) per il 3-1, quindi Schmid riapre i discorsi con il 3-2 al 41:09, prima che Ohler vada a segno con il 4-2 al 45:19. Kitzbuehel non molla e accorcia con il 4-3 di Wieltschnig al 53:55, quindi arriva anche il 4-4 di Mana al 55:52.crolla e incassa anche il 4-5 a firma di Podlipnik al 56:23.