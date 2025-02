Ilfattoquotidiano.it - “Ho sempre cercato di dare speranza a mamma, ma ora non c’è più niente da fare”: il dolore del figlio di Eleonora Giorgi

“Ho, anzi, abbiamo la certezza di avere passato un anno meraviglioso. Mia madre, mio fratello ed io. Ho rimesso mia madre al centro della mia vita e lei si è goduta i suoi figli”. Paolo Ciavarro parla così della sua famiglia in un’intervista rilasciata a Il Giornale. Il 33ennedie Massimo Ciavarro nel giro di un paio d’anni è passato dalla grande gioia per essere diventato papà di Gabriele a dover affrontare la malattia della, che descrive come un “fulmine a ciel sereno. Ho dovuto trovare il modo per convivere con questa angoscia. Per normalizzarla. E sa chi mi ha aiutato moltissimo, in questo?. È stata lei aun grande aiuto a me e a mio fratello”.Ciavarro ammette che, pur avendo provato ad avereun atteggiamento ottimista, ora che la malattia continua ad avanzare e pare essere arrivata allo stadio terminale le cose sono cambiate: “Mio fratello, che è uno studioso, è statomolto realista.