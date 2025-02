Tuttivip.it - “Ho scoperto tutto”. Iago non resta zitto e il Grande Fratello costretto a intervenire. “Lo cacciano”

Dopo la puntata del 10 febbraio delGarcía ha manifestato apertamente il suo malcontento riguardo al programma, puntando il dito contro una presunta disparità di trattamento tra i concorrenti. L’attore ha sostenuto che alcuni partecipanti godrebbero di favoritismi da parte degli autori, in particolare Lorenzo Spolverato, nonostante comportamenti che in altre circostanze sarebbero stati duramente criticati. Questa convinzione lo ha spinto a esprimere giudizi molto netti sulla gestione della casa.Durante una conversazione con Javier, Helena e Federico,ha sottolineato come Lorenzo, a suo dire, abbia spesso reazioni aggressive, come colpire il letto o sbattere le porte, senza che ciò comporti alcuna conseguenza per il suo percorso nel reality. “La sua strada è in discesa da sempre”, ha dichiarato García, lasciando intendere che altri concorrenti vengano invece messi sotto una lente di ingrandimento più severa e soggetti a giudizi molto più rigidi.