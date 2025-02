Liberoquotidiano.it - "Ho perso papà a 18 anni, chi è stata per me mamma": Carlo Conti scoppia in lacrime

Attimi di commozione nella conferenza stampa che precede la prima puntata del Festival di Sanremo. Il presentatore e direttore artistico del grande evento della canzone italiana si è lasciato andare a un piccolo sfogo in diretta.ha pianto parlando della madre, che l'ha cresciuto da sola. "Sono stato tirato su solo dalla mia- ha raccontato -, perché homio padre che avevo solo 18 mesi. Una donna fortissima, per questo forse ho grande rispetto e stima per le donne". Il riferimento era aLolette, scomparsa nel 2o02. Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha confessato ai giornalisti presenti alla conferenza stampa che cosa ha appreso da sua madre. "Mi ha insegnato due cose fondamentali: il rispetto e l'onestà e non mi ha fatto mai mancare nulla. La tavola era sempre apparecchiata, anche solo per noi due", ha dichiaratocon la voce spezzata dal pianto.