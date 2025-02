Inter-news.it - Highlights Serie A | Inter-Fiorentina 2-1: il ruggito di Arnautovic!

Leggi su Inter-news.it

, posticipo del lunedì della ventiquattresima giornata diA, è finita 2-1 a favore dei nerazzurri. Decide Marko. Di seguito gol edella partita che si è giocata allo Stadio San Siro di Milano.GRANDE SUCCESSO –dominante nel primo tempo con la. Al 13? una rovesciata pazzesca di Barella esce di un soffio. Poi, ci si mette di mezzo anche la sfortuna: al 20? calcio d’angolo che attraversa tutta l’area, ci arriva Carlos Augusto in spaccata sul secondo palo, ma la sua conclusione si spegne contro il palo. Non è il solo: minuto 24, altro calcio d’angolo, questa volta è Lautaro Martinez a staccare a centro area, ma questa volta la palla va a schiantarsi contro la traversa. Poi, finalmente, il vantaggio: altro calcio d’angolo, Lautaro Martinez spizza e Pongracic la devia in porta.