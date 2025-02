Sololaroma.it - Hermoso al top, dall’esordio dal 1? al Bayern Monaco: “È una macchina”

Doveva essere un mercato di per se già rivoluzionario quello di gennaio, con Ranieri e Ghisolfi a dichiarare a più riprese che una mano pesante si sarebbe abbattuta sulla rosa per cambiare le sorti della stagione. Gli arrivi di Rensch, Gollini, Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath non hanno di certo fatto battere il cuore dei tifosi, ma il tutto si era aperto con due cessioni: quelle di Le Fée ed. Il primo si è preso in mano le chiavi del centrocampo del Sunderland, mentre lo spagnolo si è presentato al top a Bayer Levekusen.Arrivato su esplicita richiesta di Xabi Alonso, l’ex Atletico Madrid aveva accumulato i suoi primi minuti con la nuova maglia nella vittoria interna contro l’Hoffeneim, entrando a poco più di una ventina di minuti dalla fine, ma nel weekend è arrivato anche l’esordio dal 1? sul campo del Wolfsburg.