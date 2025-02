Lapresse.it - Hasib Omerovic, l’agente Pellegrini: “Archiviazione per falso bella rivincita, ora fiducioso”

Leggi su Lapresse.it

Il poliziotto Andrea, accusato di tortura per il caso, l’uomo precipitato dalla finestra di casa durante un controllo di polizia nel 2022 a Primavalle, a Roma, si dicedopo l’della Corte dei Conti per un altro procedimento. Si tratta dell’accusa di aver falsificato 18 certificati medici. Come spiega il suo legale Gabriele Boni: “Il mio assistito veniva accusato di aver falsificato dei certificati durante delle malattie che sono state poi effettivamente riscontrate”. “Per questo la Corte dei Conti aveva intrapreso un procedimento con richiesta di risarcimento per danno erariale. Ovviamente questa tesi è stata smontata da noi e la Corte ha deciso di respingere le accuse portate avanti dalla procura. È molto importante perché uno dei capi d’imputazione dinel processoè quello di aver falsificato lui stesso la relativa nota di servizio.