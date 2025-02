Movieplayer.it - Harry Potter? Cillian Murphy in lizza per il ruolo del villain... ma non quello che tutti si immaginano

Niente è certo, ma secondo voci recenti il premio Oscarpotrebbe ricopririre unchiave da cattivo nella serie diin fase di sviluppo presso HBO. I produttori della serie reboot suin arrivo avrebbero fatto un pensierino super affidare all'attore premio Oscar ildel. ma nonchesi. Secondo lo scooper Daniel Richtman, il vincitore dell'Oscar "sarebbe stato scelto per interpretare il Professor Quirinus Raptor nella serie reboot su". Raptor era un mago mezzosangue che divenne professore di Difesa contro le Arti Oscure durante l'anno scolastico 1991-1992. Successivamente fu rivelato che in realtà era un servitore di Voldemort, che si era impossessato del suo corpo trasformandolo temporaneamente in un Horcrux.