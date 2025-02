Formiche.net - Hamas-Israele, i motivi che rischiano di far saltare la tregua

“Se tutti gli ostaggi non saranno rilasciati entro le 12 di sabato, il cessate il fuoco venga annullato e si scateni l’inferno”. Il messaggio del presidente statunitense, Donald Trump, arriva dopo cheha annunciato lunedì che sospenderà il rilascio di tre ostaggi israeliani previsti per sabato 15 febbraio a causa di “violazioni israeliane”. L’americano ha specificato che è la sua opinione personale e “può ignorarla”, ma i suoi commenti potrebbero facilmente essere accolti dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, primo leader internazionale a essere invitato alla Casa Bianca dalla nuova amministrazione e tornato a Tel Aviv con l’idea di aver ottenuto — anche come conseguenza dei suoi incontri americani — “grandi cose nella guerra”.Trump ha chiarito che si aspetta il rilascio di tutti i restanti 76 ostaggi chesta detenendo senza mezzi termini, consapevole che alzare i toni dalla sua teorica posizione di forza può servire a forzare certe dinamiche.