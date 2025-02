Hamas fa marcia indietro su stop rilascio ostaggi. Ma Israele circonda Gaza

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –usa gliper fare pressing suma rischia di far saltare la tregua. Dopo l’annuncio fatto ieri sera su uno slittamento “a data da definirsi” deldegliprevisto per sabato prossimo in risposta a presunte violazioni dell’accordo per il cessate il fuoco da parte di, il gruppo islamico ha addrizzato il tiro. Con una parzialeprecisa che la porta rimane aperta allo scambio frae detenuti di sabato, come previsto dall’accordo per la tregua a. “ha intenzionalmente fatto questo annuncio (per lo slittamento deldegli, ndr) cinque giorni prima per dare ampio tempo ai mediatori per esercitare pressioni superché mantenga i suoi impegni. La porta rimane aperta perché lo scambio avvenga come previsto, una volta che l’occupante attua gli impegni presi”.