Hamas annuncia il rinvio della liberazione dei prossimi ostaggi israeliani

Nel pomeriggio di lunedì 10 febbraioha diffuso un comunicato perre ilprossimadeglidel 7 ottobre, prevista nell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Il rilascio, in programma per sabato 15 febbraio, «sarà posticipato fino a nuovo avviso». Nelle ultime settimane, prosegue la nota diramata dal braccio armato dell’organizzazione terroristica palestinese, «la leadershipresistenza ha monitorato le violazioni del nemico e il suo mancato rispetto dei termini dell’accordo. Queste violazioni includono il ritardo del ritorno degli sfollati nel nord di Gaza e il mancato ingresso degli aiuti umanitari in tutte le forme concordate».ha poi accusato l’esercito israeliano di aver compiuto diversi attacchi nella Striscia di Gaza, tra cui bombardamenti e colpi d’arma da fuoco.