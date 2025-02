Hamas a Trump | Minacce complicano cose

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.40 "Gli accordi vanno rispettati" e "lenon servono". Così un funzionario di, Zuhri, dopo le parole del presidente Usa sull'"inferno" che "si scatenerà" se entro sabato alle 12 non saranno liberati gli ostaggi ancora in mano al gruppo palestinese.ha rinviato per "inadempienze" israeliane. "deve ricordare che c'è un accordo che deve essere rispettato dalle due parti:è l'unico modo per restituire i prigionieri.Il linguaggio dellecomplica le".Morto in prigionia un ostaggio 86enne,denuncia il suo kibbutz