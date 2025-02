Metropolitanmagazine.it - Halle Berry, Scarlett Johansson e Bowen Yang si aggiungano ai presentatori degli Oscar 2025

Sono stati annunciati altri, tra cui, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg,, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb e. Questi si uniscono ai vincitori dell’dello scorso anno: Emma Stone, Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph e Robert Downey Jr., già annunciati in precedenza. Stone ha vinto il premio come migliore attrice per aver interpretato Bella Baxter in “Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos. Murphy è stato il miglior attore per il ruolo di J. Robert Oppenheimer in “Oppenheimer” di Christopher Nolan. Randolph ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione di Mary Lamb in “The Holdovers”, diretto da Alexander Payne. e Downey Jr. ha vinto il premio come migliore attore non protagonista per aver interpretato Lewis Strauss in “Oppenheimer”.