Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Basic, Martedi 11 Febbraio 2025

Leggi su Digital-news.it

11sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "", un action-thriller diretto da John McTiernan con John Travolta, Connie Nielsen e Samuel L. Jackson. Quando un ex militare, diventato agente della Narcotici, si ritrova a indagare sulla misteriosa scomparsa di un temuto sergente, emerge un intreccio di segreti, inganni e colpi di scena. In un contesto militare in cui nulla è come sembra, l’indagine si trasforma in una corsa contro il tempo tra false piste e verità scomode. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "Mondocane", un avvincente dramma post-apocalittico con Alessandro Borghi.