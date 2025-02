Lanazione.it - Gubbio, punto d’oro e tanta consapevolezza in più

Leggi su Lanazione.it

- Quello che torna da Sassari è uncon unin più ma non solo. Il peso specifico del pareggio di domenica è ben più grande, perché consegna ai rossoblù fiducia enei propri mezzi, dando sempre più continuità al lavoro fatto in settimana e alle prestazioni precedenti. Alessio Rubicini, vice di Fontana assente per motivi familiari, segue questa linea: "Nella conferenza pre gara abbiamo palato di, questo doveva essere un altro step. Sicuramente questo pareggio qui ci lascia ape autostima, perché abbiamo intrapreso un percorso fato di ricerca di dominio del gioco e credo che venire qui a Sassari a fare questo tipo di gara non sia scontato. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per l’approccio, la volontà e la personalità con cui hanno giocato".