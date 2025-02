Lanazione.it - "Guardiamo al passato senza odio per meglio orientarci nel futuro"

Duplice iniziativa ad Aulla per commemorare il Giorno del Ricordo. In prima mattinata la deposizione di una corona di alloro in Largo delle Foibe in memoria delle vittime e degli esuli giuliano-dalmati alla predel sindaco Roberto Valettini e dell’assessora alla cultura e vice presidente della Provincia Maria Grazia Tortoriello. A seguire la commemorazione solenne in Sala delle Muse. Tortoriello ha portato i saluti del presidente Gianni Lorenzetti. Presenti i comandanti della Finanza, dei carabinieri e del Cima, oltre a insegnanti e alunni del Liceo classico Leopardi e alle associazioni Avis, Anpi intercomunale, Croce Bianca e Pro loco di Aulla e Caprigliola. "Nonostante i morti di cui non si sa ancora oggi il numero esatto, tra cinquemila e diecimila, e nonostante l’esodo di 350mila italiani – ha detto Tortoriello – abbiamo dovuto attendere la legge del 2004 che ha istituito il ricordo dei nostri connazionali fino ad allora dimenticati".