Guardia giurata aggredita ad Arezzo: UILTuCS denuncia mancanza di sicurezza

, ennesima aggressione ai danni di una vigilante in servizio al Gala Supermercato. Il sindacato: “Situazione insostenibile,ignorata”.Nuovo episodio di violenza nella zona di Campo di Marte, ad, dove unadonna, in servizio presso il Gala Supermercato, è statamentre svolgeva il proprio lavoro. La vittima ha riportato ferite con una prognosi di 8 giorni.Un caso che non rappresenta un’eccezione, ma il sintomo di un problema più ampio. “La nostra associata aveva più volte chiesto il trasferimento a un servizio diverso, segnalando minacce quotidiane”,Luigi Marciano, responsabile dellaArea di. Tuttavia, le ripetute richieste della lavoratrice sono rimaste inascoltate, lasciandola esposta a un rischio crescente.Il sindacato sottolinea come da tempo avesse segnalato la pericolosità di quel tipo di incarico, in particolare se affidato a una donna, senza però ricevere risposte adeguate da parte dell’azienda.