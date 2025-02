Tvplay.it - Guai per la Juve: altro che affare fatto, Giuntoli deve ricominciare tutto da capo

Bianconeri neidopo la notizia dall’Inghilterra, ecco cosa sta succedendo.Il mercato invernale dellantus è stato piuttosto travagliato. Diversi innesti sono arrivati alla corte di Thiago Motta, che al momento non hanno ancora dimostrato di poter dare una svolta alla seconda parte di stagione bianconera.per lacheda(LaPresse) tvplay.itIl vero colpo dell’invernontino è stato Kolo Muani. Il francese classe 1998 arrivato a Torino in prestito dal Paris Saint Germain si è messo in luce nelle prime tre partite giocate con la maglia bianconera. Una rete all’esordio nel campionato italiano contro il Napoli, e poi due doppiette contro Empoli e Como nelle ultime due vittorie bianconere.Un bottino notevole che, ad oggi, sta facendo sprofondare sempre più la posizione di Dusan Vlahovic.