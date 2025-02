Sport.quotidiano.net - "Gruppo speciale e tifosi magici". Meister pronto a prendersi il Pisa

Leggi su Sport.quotidiano.net

, scelgo te! Cesena può essere la chiusura di un cerchio per l’attacco nerazzurro. All’andata infatti, alla quarta presenza in campionato, fu Alexander Lind a sbloccarsi, segnando il primo gol in nerazzurro, condito anche da un assist. Stavolta invece, con l’assenza del numero 45, espulso dopo essere entrato in campo dalla panchina, per protestare contro l’esultanza del calciatore del Cittadella Pandolfi, potrebbe essere il nuovo acquisto Henrika salire in cattedra. Finora l’inizio della torre di Copenaghen è stato travagliato e di sacrificio, con quattro presenze, di cui una dal primo minuto, schierato per ben tre volte da trequartista. Il battesimo con il Catanzaro è durato solo un quarto d’ora, con la sostituzione a causa dell’espulsione di Marin. Le successive due gare contro Salernitana e Palermo invece hanno visto Inzaghi confermarlo dietro l’unica punta Lind per necessità, visto l’infortunio di Tramoni.