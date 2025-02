Juventusnews24.com - Graziani sentenzia: «Rapporto tra Thiago Motta e Vlahovic ai minimi termini. Io avrei provato quella soluzione»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: «ai». Il commento dell’ex attaccante sul momento del serboA Sport Mediaset, Ciccioha detto la sua sulla Juve die su. Il commento sul centravanti dei bianconeri.– «Possono giocare insieme. Kolo Muani è uno che spazia un po’ di più,è più punto di riferimento nell’area di rigore ma l’abbiamo visto soltanto per 15 minuti insieme. Non possiamo avere un’idea esatta, però io non alleno la Juventus. Ioanche a farli giocare insieme, anche perché in questo momento è vero chenon ci sta facendo vedere grandi cose, però la Juventus ci ha investito talmente tanto. Probabilmente ilcon l’allenatore è arrivato ai».Leggi su Juventusnews24.