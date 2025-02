Secoloditalia.it - Gratta e sbircia da un ritratto di Picasso spunta un suo dipinto sconosciuto di una misteriosa donna

Non è la prima volta che succede di scoprire sotto segni e tratti di un quadro un altro: generalmente però, quelli che riaffiorano coperti da altre pennellate sono per lo più disegni preparatori, ripensamenti. In questo caso, però, parliamo di un soggetto vero e proprio, relegato nel segreto e custodito sotto un altro. Stiamo parlando di unanascosta sotto un vero quadro di: vediamo di ricostruirne esegesi e epilogo rimasti per lo più oscuri, almeno fino ad oggi.Ilsegreto sotto un celebrediUna storia che risalirebbe, a quanto spiega l’Adnkronos sulla vicenda, al “Periodo blu” dell’artista, il più studiato della carriera di Pabloche, a quanto pare, tra critici e studiosi, appassionati e esperti al lavoro di analisi delle tele e delle fasi estetiche dell’artista, aveva ancora un segreto da custodire: unanascosta sotto un noto, ora rivelato dai restauratori del Courtauld Institute of Art di Londra.