Isaechia.it - Grande Fratello, trentesima puntata: Lorenzo primo finalista, la coppia Helena e Javier nel mirino degli altri inquilini. I nominati sono…

Si è appena conclusa una nuovadel. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso in studio salutando tutti i presenti, comprese le sue tre compagne di avventura: Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.Alfonso ha subito fatto chiarezza sul televoto annullato: Pamela Petrarolo, che ne era una protagonista, per ragioni personali ha dovuto abbandonare il gioco. Importanti questioni familiari necessitano della sua presenza.Ha poi annunciato al pubblico che nel corso dellasarebbe stato decisivo per un’altra importantissima scelta: quella deluomo!Signorini ha chiamato tutti i concorrenti maschili in Superled, annunciando loro una serata piuttosto complicata, senza lasciar trapelare il reale motivo. Li ha poi lasciati tornare in salotto senza troppe spiegazioni.