Superguidatv.it - Grande Fratello, televoto flash per il primo finalista: chi vuoi in finale tra Javier, Alfonso, Lorenzo e Giglio? | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Ilsi avvia verso lae durante la 30ima puntataSignorini lancia unper decretare ilmaschile di questa edizione. Chiintra, le votazioni delle concorrenti donneAlSignorini comunica alle concorrenti donne una notizia importante: “siete chiamate a scegliere l’uomo da mandare in. Vietata consultarsi, mi verrebbe da dire che apprezzeremo tantissimo le votazioni meno ovvie, ma si sa che al cuore non si comanda“.Ecco le votazione delle donne:Helena vota: “per me è sempre stato un signore, a volte risponde in questo modo. Ci mette più tempo a mettersi in discussione su cose profonde, poi è anche molto bello e mi piace”;Shaila vota“a prescindere dal fatto che stiamo insieme è sempre stato un ragazzo molto vero nel bene e nel male“;Mariavittoria vota Tommaso “sarò scontata, ma penso che insieme asono i ragazzi più puri per me che meriterebbero di arrivare alla”; Chiara vota“credo che sia una persona con tanti valori, ha un bellissimo carattere”; Amanda vota“sono coinvolta, per me lui c’è sempre stato, è un, ma al di là di questo è il ragazzo che stimo di più, credo che il percorso qui dentro sia stato molto bello“; Zeudi vota“tra tutti gli uomini merita la vittoria per me, è un amico, merita tanto per un riscatto personale”;Stefania Orlando vota: “sa essere un leader silenzioso, non è presuntuoso, non è arrogante, è molto sensibile, io sono donna con me è stato sempre super gentile e super carino“;Jessica vota“si merita di essere in, è un ragazzo che da subito mi ha dato tantissimo“.