Grande Fratello sondaggi televoto | chi sarà 1 finalista il 10 02

Nella 30esima puntata delarriva il momento di parlare di finale, con ilper eleggere il primodi questa edizione. Alfonso Signorini, nell’appuntamento in onda il 10 febbraio 2025, apre questa nuova sfida, diversa dalle altre, in quanto riserva la più importante sorpresa nel gioco. Come riportavano le anticipazioni, ilvede protagonisti solo gli uomini della Casa più spiata d’Italia. Nel dettaglio, a sfidarsi per ottenere la finale sono: Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Luca Giglioli. Vediamo cosa dicono iVipprimo: Lorenzo vs JavierPartono iper ildel primodi questa edizione del GF. In sfida troviamo Lorenzo, Javier, Alfonso e Giglio.