Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Signorini furioso dopo la gaffe sul finalista: Lorenzo racconta i dettagli

Durante l’ultima puntata delè accaduto qualcosa di inaspettato. Nel momento della proclamazione del primo, la regia ha commesso un clamoroso errore. Sul maxischermo è apparsa l’immagine di Javier Martinez e Alfonsoha proclamato il nome sbagliato. Pochi istanti, il conduttore si è corretto ma ormai laera stata fatta.e Javier in casa hannoto cosa hanno visto in studio e lontano dalle telecamere.Lain diretta al: l’annuncio di AlfonsoIl momento della proclamazione era attesissimo. Tutti i concorrenti erano in attesa del verdetto, con il pubblico infermento. Poi è accaduto l’errore. La regia ha mostrato sullo schermo il volto di Javier Martinez, facendo credere a tutti che fosse il