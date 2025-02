Isaechia.it - Grande Fratello, scintille dopo la puntata tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli che sbotta: “Sei una grandissima falsa!”

Ieri sera é andata in onda su Canale 5 una nuovadel(QUI il resoconto), durante la quale è stato eletto il primo finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero Lorenzo Spolverato, che ha avuto la meglio su Javier Martinez.Non sono mancati poi i battibecchi tra i concorrenti e in particolar modo durante la diretta si è consumato uno scontro tra.Tra le due inquiline non è mai corso buon sangue e ieri seraha attaccato, dandole della ruffiana. Terminata la diretta, le due si sono ritrovate a parlare in giardino e si è riacceso lo scontro e laha voluto chiarire il suo punto di vista:Non fare la spiritosa che non fai ridere nessuno, fai ridere solo te stessa. Il ruffiana mi ha toccata, a differenza tua ho un cuore.