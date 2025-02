Tvzap.it - “Grande Fratello”, pessima notizia per Signorini: Pier Silvio non è contento

News tv. "", ascolti ancora troppo bassi: le ultime news. Il sembra non convincere il pubblico da casa. Dopo mesi di dirette e strategie di gioco, i fan del programma sono sempre troppo pochi. Anche l'ultima puntata andata in onda ieri sera 10 Febbraio 2025 non ha soddisfatto le aspettative di in termi di ascolti. "", ascolti ancora troppo bassi: le ultime news Nonostante gli sforzi di Mediaset con nuovi ingressi e televoti flash, il continua a faticare nel conquistare la leadership della prima serata.