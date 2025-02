Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 10 febbraio 2025, trentesima puntata

E’ calato il sipario sulladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 10con le ultime.Il racconto della diretta della 30adeldi lunedì 10Ladeldi giovedì 6è iniziata con la nuova coppia nata nella casa: Helena e Javier. I due hanno trascorso una romantica cena in suite conclusasi con una notte dipassione che sembra aver sancito l’inizio di un nuovo amore. Il pallavolista non nasconde di essere molto preso dalla modella brasiliana al punto da dirle: “quando sorride si illumina il mondo“. Non solo Javier è convinto che questa cosa con Helena proseguirà anche fuori dalla casa.