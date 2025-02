Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo primo finalista, Pamela lascia, gli ascolti: la puntata del 10 febbraio in sintesi

Nelladelandata in onda ieri sera,è stato elettomentrePetrarolo ha salvato alcuni compagni dall'eliminazione: cosa è successo, in. Ladelandata in onda ieri, lunedì 10, ha eletto ilSpolverato, scelto tra i concorrenti maschi rimasti in casa. Ma ha anche visto l'abbandono spontaneo diPetrarolo, per motivi ancora poco chiari.Spolverato vola in finale Tutto merito di un televoto flash durante la diretta: il conduttore ha chiesto alle donne rimaste in casa a quale dei loro amici, esclusivamente maschi, avrebbero regalato un posto in finale, se ne avessero avuto la possibilità. Il nome più votato è stato quello di Javier, che ha dato il via a un catena .