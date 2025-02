Grande Fratello Lorenzo è il primo finalista Le reazioni

Leggi su 361magazine.com

Spolverato è ildi questa nuova edizione. La reazione della Casa, questa sera nel corso della nuova puntata è stato eletto ildi questa edizione. Il programma televisivo condotto da Alfonso Signorini volge quasi al termine. Il GF ha preso il via lo scorso 16 settembre e prosegue da ben cinque mesi attraverso colpi di scena ed inediti confronti.Leggi anche, la frecciatina di Stefania a ChiaraEcco ilLe donne della Casa sono chiamate a fare il nome dell’inquilino che vorrebbero eleggere come. Il conduttore apre ufficialmente un televoto flash che decreterà chi tra Javier Martinez, Alfonso D’Apice,Spolverato e Giglio arriva già in finale.Spolverato è stato il concorrente più votato e dunque conquista rapidamente la finale e viene eletto come