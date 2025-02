Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Anelante sulla trentesima puntata

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladel, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste.A commentarla oggi per noi c’è, uno degli storici utenti del nostro sito. Eccovi la sua opinione:Arrivati alla duecentosessantaseiesima settimana di(sì, saran di meno, ma questa piaga è come l’umidità percepita. Ci son 35 gradi ma uno suda e sacramenta come se ce ne fossero 137) è davvero difficile trovare nuovi spunti per commentare l’elettroencefalogramma piatto che i valenti autori continuano ad offrirci. Dico solo che mi sentirei più motivato e zampillante di idee persino se dovessi vergare un’opinione su 18 ore di direttacrescita di una sequoia del Nebraska!Probabilmente un copia ed incolla di una opinione passata a caso andrebbe più che bene, del resto su Canale 5 fanno copia ed incolla da settembre.