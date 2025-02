361magazine.com - Grande Fratello, la frecciatina di Stefania a Chiara

, dissapori trae Javier, il confronto in diretta. Cosa è emerso dalle nuove dizioninella scorsa puntata inaspettatamente ha deciso di nominare Javier Martinez nonostante abbia un ottimo rapporto amichevole con Alfonso, il suo fidanzato. Dopo la Nomination,ed Alfonso hanno affrontato alti e bassi, nonostante la gieffina ha rivelato di essere sempre più interessata ad Alfonso D’Apice.Leggi anche, Yulia ha tradito Giglio? Il confronto in direttaL’opinione di Cesara Buonamici in studioLa concorrente per la prima volta dopo la Nomination fatta a Javier ascolta l’opinione della Casa, di Javier e soprattutto di Alfonso. “Secondo me lei è sempre rimasta un po’ male”, commenta Helena riferendosi al flirt che stava prendendo forma trae Javier ma che il pallavolista ha deciso di stroncare.