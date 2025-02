Cityrumors.it - Google segue Trump: il Golfo del Messico diventa Golfo d’America

aggiorna Maps: negli USA ildel. Quando la tecnologia si muove secondo le decisioni politicheQuesto lunedì, la sottile linea tra tecnologia e politica si è annullata.ha infatti cambiato il nome deldelin “” per gli utenti che accedono a Maps negli Stati Uniti. La mossa, dettata dall’ordine esecutivo del presidente Donald, ha acceso un dibattito acceso.: ildel(LaPresse Foto) – Cityrumors.itMentre all’estero (Italia compresa) gli utenti continueranno a vedere entrambe le designazioni, negli USA il nuovo nome sostituirà totalmente quello tradizionale, in un aggiornamento chespiega come conforme alle indicazioni ufficiali fornite dal Geographic Names Information System.