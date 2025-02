Lapresse.it - Google aggiorna la mappa, il Golfo del Messico diventa ‘Golfo d’America’

la, ildelild’America.ha ufficializzato il cambio del nome deldelind’America nella sua applicazione Maps. Una modifica che è stata effettuata per i soli utenti statunitensi. In una dichiarazione la società ha affermato che avrebbe rispettato il cambio di nome come parte di una pratica consolidata di adesione ai dati ufficiali forniti dai governi. “Abbiamo una prassi consolidata di applicare modifiche ai nomi quando vengonoti dalle fonti governative ufficiali”, ha affermato. Un scelta che è quindi in conformità con un ordine esecutivo firmato dal presidente Usa Donald Trump.Per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti si vedono entrambe i nomi, con ‘scritto tra parentesi accanto al nome tradizionale.