Lanazione.it - Golf: Podio Argenti Tour. Trionfo targato Nicola Mochi. Le diciotto buche in 84 colpi

Leggi su Lanazione.it

AlMontecatini Terme, domenica 9 febbraio, si è tenuta tappa del circuitoSport2025. Il percorso è risultato appesantito dall’acqua ma tranquillamente praticabile.ha vinto completando le 18da campionato in 84. In prima categoria ha dominato Marco Campioni (38) che ha lasciato a ben otto lunghezze Massimiliano Laldi. In seconda Mirko Vincenzo Girasoli (28) ha superato di misura Gianfranco Natali al quale è stato fatale il quadruplo bogey alla penultima buca. Premio speciale a Leonardo Bonelli (30) quale miglior senior. A. R.