Juventusnews24.com - Gol Mbangula, torna avanti la Juve: giocata di Conceicao, il belga fa esplodere lo Stadium. Adesso è 2-1 – VIDEO

di RedazionentusNews24Golnoi bianconeri con la prima rete in Champions del. Grandesulla destra diCambia ancora il risultato inPSV, con i bianconeri chenograzie al primo gol in Champions League di Samuel, entrato a inizio ripresa al posto di Yildiz.GOLLLLLLLL pic.twitter.com/zPrBbcCdVI—ntus News Live (@newslive) February 11, 2025 Grandesulla destra dell’altro subentratoche arriva al cross, sulla respinta del portiere ilè il più lesto di tutti e spinge in rete il 2-1.Leggi suntusnews24.com