Liberoquotidiano.it - "Gliene ho mandate tre, no comment": Al Bano durissimo contro Carlo Conti a poche ore dal via a Sanremo

AlCarrisi ha deciso di rompere il silenzio sulla sua mancata partecipazione a2025, spiegando le sue ragioni durante un'intervista a Non Stop News su RTL 102.5, intervista condotta da Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. L'artista ha espresso tutto il suo rammarico per non essere stato selezionato per la gara, nonostante il suo desiderio di chiudere la carriera sanremese con un'ultima partecipazione da concorrente. "Non sono a, lo sanno tutti che non mi hanno voluto aperché non ho l'età. Per questo Festival dico solo: , ma comunque viva. Aho mandato tre canzoni, non una. Volevo davvero chiudere la mia carriera da concorrente con, ed era un puro atto d'amore che, ancora una volta, volevo delegare a questo Festival. Conabbiamo avuto un innel suo ufficio, ma non voglio più parlarne.